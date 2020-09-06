نفاد شهادات الوفاة في المكسيك بسبب ضحايا كورونا

كشف نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، عن امر صادر من الحكومة بطباعة 1.1 مليون شهادة وفاة إضافية، مع نفاد الشهادات في عدة مناطق من البلاد واستمرار ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.
وأضاف أن السلطات عملت خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الماضية على إعادة توزيع تلك الشهادات من المناطق التي تتوافر فيها مخزونات كبيرة.
وأوضح أن الشهادات الجديدة ستصل يوم الخميس، قبيل نفاد المخزون الذي تم إعادة توزيعه.
وسجلت المكسيك 6196 إصابة جديدة بالفيروس حتى يوم الجمعة ليصل الإجمالي إلى 623090 حالة.
كما سجلت المكسيك أكثر من 66 ألف وفاة على صلة بفيروس كورونا، لتأتي في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من حيث أعلى عدد وفيات.
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