مقتل 6 جنود تشاديين في هجومين أحدهما قرب حدود ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 6 جنود تشاديين، الأحد، في هجومين قرب حدود ليبيا وبمنطقة بحيرة تشاد، حيث ينشط إرهابيو بوكو حرام، بحسب مسؤولين محليين.



وقال حاكم منطقة تيبستي علي مايد كيبر، في تصريحات صحفية، إن "3 مسحلين اعترضوا مركبة تابعة لأجهزة الاستخبارات في كوري عند الحدود مع ليبيا حيث أطلقوا النار وقتلوا 3 جنود وأصابوا 2 بجروح".

وبحسب مسؤول محلي رفيع يدعى يعقوب محمد، فقد وقع الهجوم الثاني عندما مرت مركبة للجيش في منطقة بحيرة تشاد المتاخمة لنيجيريا والنيجر والكاميرون فوق "لغم أرضي زرعته بوكو حرام".

وأوضح يعقوب أن "انفجار اللغم الأرضي أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 8 آخرين بجروح"، فيما لم يؤكد الجيش التشادي سقوط ضحايا.

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ويتعرّض الجنود في تشاد إلى هجمات يشنها عادة متمردون أو عمال مناجم ذهب يقومون بأنشطة غير شرعية.

وأسفر تمرّد بوكو حرام، الذي انطلق من شمال شرق نيجيريا عام 2009، عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص ونزوح أكثر من مليونين، واتسعت رقعة العنف لاحقا لتصل إلى النيجر وتشاد والكاميرون.

وفي مارس/ آذار الماضي، تعرّضت قوات الجيش التشادي إلى أكبر خسارة يومية لها عندما قتل 98 جنديا في قاعدتهم في بوهوما، على ضفاف بحيرة تشاد.