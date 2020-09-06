الخليج 365الأحد 2020/9/6 09:40 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت الشرطة البريطانية، صباح الأحد، إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بمدينة برمنجهام، ثاني أكبر مدن إنجلترا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكانت الشرطة البريطانية فرضت، مساء أمس السبت، طوقا أمنيا بمحطة حافلات في مدينة مانشستر بعد الإبلاغ عن مادة "مريبة" داخل حافلة.
وقالت الشرطة في بيان إن المادة "المريبة" التي عُثر عليها في حافلة بمدينة مانشستر آمنة، حيث جرى "فحص العبوة وتم التأكد من أنها آمنة ولا يوجد خطر على الجمهور".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة البريطانية: إصابة عدة أشخاص في هجوم طعن بمدينة برمنجهام المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.