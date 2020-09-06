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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يدق طبول الحرب بمناورات عسكرية شرق المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تطلق تركيا الأحد مناورة عسكرية شرق المتوسط في خطوة من شأنها تعميق التوتر في المنطقة وتنذر بالانزلاق إلى نزاع مسلح مع اليونان وقبرص.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أصدرته، السبت، أن المناورات التي تحمل اسم "عاصفة المتوسط" ستستمر من 6 إلى 10 من سبتمبر/أيلول الجاري في شمال قبرص.
وستشارك في المناورات قوات جوية وبرية وبحرية تركية وقوات تابعة لشمال قبرص التي لا تعترف بها أي دولة في العالم باستثناء أنقرة.
وتأتي المناورات في وقت أعلنت فيه اليونان وقبرص عن تنفيذ تدريب عسكري في المنطقة ما يثير مخاوف من انزلاق المنطقة في نزاع مسلح.
وتتهم اليونان وقبرص أردوغان بمحاولة قرصنة مصادر واعدة للطاقة في مياههما الإقليمية.
ويساند المجتمع الدولي وبخاصة الاتحاد الأوروبي مواقف اليونان وقبرص وسط مساعي لخفض التصعيد في المنطقة وتلويح بفرض عقوبات على أنقرة.
ومدد أردوغان الأسبوع الماضي مهمة بحرية استكشافية بحثا عن حقول للنفط والغاز تقع ضمن حدود اليونان وقبرص.
وتتمسك أثينا بضرورة استجابة أنقرة لمطالبها بوقف اعتداءاتها المستمرة على الحدود الاقتصادية لليونان وقبرص قبل البدء في أي محادثات
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