شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سعيد الرقباني: دولة الإمارات دأبت على زرع الخير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية أن الإمارات دأبت منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ، على زرع قيم الخير والعطاء في أبنائها، وغرس مبادئ الإنسانية وصون الكرامة الإنسانية في نفوسهم.



وأضاف في تصريحات صحفية بأنها سارت على هذا النهج قيادتنا الرشيدة، لتصبح بلدنا الحبيبة من خلال هذا النهج السامي نموذجاً عالمياً ومثالاً يحتذى به في الارتقاء وتطوير المبادرات الإنسانية، تتصدر من خلاله كل دول العالم في مجال العطاء الإنساني، إلى جانب تصدرها لكثير من المؤشرات وتبوؤ المراتب الأولى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في شتى القطاعات والمجالات .

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