شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا قالت "موديز" عن أداء الاقتصاد المصرى وحسن إدراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الحكومة، نهاية الأسبوع الماضى، تقريرا مبشرا لمؤسسة "موديز" العالمية، بشأن المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري، التى تضمنها والصادر نهاية شهر أغسطس 2020 .

وقامت المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، واعتبرت الحكومة أن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصرى وكِبر حجمه، فضلًا عن امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبى تكفى لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.

ونرصد ماذا قال التقرير عن مصر:

- أظهر ثقته فى أداء الاقتصاد المصري، فى ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد

- تمتع مصر بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومى الخارجي، وتوافر قاعدة تمويل محلية كبيرة.

- امتلاك سجل حافل فى الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الديون ذات المصداقية والفعالية.

- توقع تحسن ملحوظ فى القدرة على تحمل الديون وخفض الأعباء التمويلية الإجمالية

- حصلت مصر على مستوى القوة الاقتصادية (Economic Strength) على تصنيف (A3 لضخامة حجم السوق المصري

- أدت سياسة التعويم أدت إلى تحسين آفاق النمو فى مصر مقارنة بالدول الأخرى.

- احتلال الاقتصاد المصرى المرتبة المئوية (73) من بين جميع الحكومات التى تخضع للتصنيف.

- وفى المرتبة الثالثة بين أقرانهم من ذوى الدخل المحدود.

- توقع تواصل مصر الاتجاه الصعودى فى معدلات النمو الاقتصادي، حتى تصل تدريجيًا لما قبل كورونا

- ستكون مصر قادرة على تحقيق معدل نمو سنوى يقدر بنحو (3.2٪) فى العام المالى 2019/2020

Advertisements

- و(2.4٪) فى العام المالى 2020/2021، ليصل إلى (5.3٪) فى السنوات التالية.

- قطاعات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية كانت الأكثر تأثرًا بجائحة "كوفيد-19".

- ستسهم اكتشافات الغاز الجديدة فى حقل ظهر بتحفيز الاستثمارات بقطاعات الطاقة وغيرها .

- أشاد التقرير بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى شهدتها مصر الفترة الأخيرة.

- حصول مصر على تقييم (b) فيما يتعلق بمؤشر جودة السلطة التشريعية والذى يعكس تحسنًا بكفاءة الحكومة .

- حصول مصر على تصنيف (ba) ويعنى قدرتها على تحقيق فوائض أولية للحكومة .

-نجاح جهود إبقاء مستوى الأسعار مستقرًا نسبيًا منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى فى عام 2016 حتى يوليو من العام الماضي.

توقع انخفاض بفاتورة فائدة الدين بالتوازى مع انحسار تداعيات الجائحة واستئناف النمو الاقتصادي

-صنف التقرير مخاطر القطاع المصرفى فى مصر عند (ba)، والذى يدعم حالة الاستقرار المالى للقطاع المصرفي.

- كما قامت "موديز" بتقييم مدى التعرُّض لمخاطر خارجية فى مصر عند درجة (a.

- ألقى الضوء على سعى الدولة للاستغلال الأمثل لمياه النيل .