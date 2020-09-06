المكسيك تسجل 475 وفاة و6319 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 475 وفاة إضافة إلى 6319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت وزارة الصحة - في بيان أذاعته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن إجمالي الوفيات في المكسيك ارتفع إلى 67 ألفا و326 حالة، بينما قفزت الإصابات إلى 629 ألفا و409 حالات منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد .
وأفادت الحكومة المكسيكية بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها .
وتعتبر أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث جرى تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة، حيث سجلت المكسيك ثالث أكبر حصيلة عالمية للوفيات بفيروس كورونا، وهي بين الدول العشر ذات العدد الأكبر من المصابين.
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