المكسيك تسجل 475 وفاة و6319 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 475 وفاة إضافة إلى 6319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة - في بيان أذاعته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن إجمالي الوفيات في المكسيك ارتفع إلى 67 ألفا و326 حالة، بينما قفزت الإصابات إلى 629 ألفا و409 حالات منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد .

وأفادت الحكومة المكسيكية بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها .

وتعتبر أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث جرى تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة، حيث سجلت المكسيك ثالث أكبر حصيلة عالمية للوفيات بفيروس كورونا، وهي بين الدول العشر ذات العدد الأكبر من المصابين.