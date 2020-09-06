ألمانيا ترسل مساعدات إلى الهند للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

قال وزير المعونة التنموية الالماني "جيرد مولر" في تصريحات نشرت في صحف مجموعة فونكه الإعلامية اليوم الأحد، إن ألمانيا ترسل 330 ألف مجموعة اختبار فيروس كورونا و 600 ألف مجموعة من معدات الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية إلى الهند لمساعدة البلاد على مواجهة الجائحة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الوزارة تقدم قروضًا قصيرة الأجل بقيمة 460 مليون يورو (حوالي 544 مليون دولار) للغذاء وتقديم المساعدة للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في الهند بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال مولر: "هذا أحد أكبر دعم لإجراءات [فيروس كورونا] في جميع أنحاء العالم".

وينتشر فيروس كورونا في الهند بشكل أسرع من أي مكان في العالم، حيث تم تسجيل مليون حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأسبوعين الماضيين ، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى ما يزيد عن 4 ملايين حالة، وفقًا لبيانات حكومية صدرت يوم السبت.

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وسجلت الهند أكثر من 80 ألف إصابة جديدة يومي الخميس والجمعة.

وتعتبر الهند هي الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل التي تسجل 4 ملايين حالة. ويبدو أنها في طريقها إلى تجاوز البرازيل في عدد حالات الإصابة قريبًا ، حيث سجلت البرازيل حتى الآن 4 ملايين و 123 الف حالة ، وفقًا لوزارة الصحة البرازيلية.

ويقول الخبراء إن معدل الزيادة في الهند ، التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة، كان متوقعا لأنها رفعت تدريجيا الإغلاق الذي كان قائما منذ منتصف مايو.