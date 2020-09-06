إيطاليا..احتجاجات ضد اجراءات كورونا بالعاصمة روما

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جانب من الاحتجاجات بالعاصمة الإيطالية
نظم مئات الإيطاليين، السبت، وقفة احتجاجية في العاصمة روما، ضد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد.
وتجمع أكثر من ألف شخص بساحة “بوكا ديلا فيريتا” في روما، بينهم مجموعات يمينية متطرفة، للاحتجاج على التدابير.
وجرت التظاهرة تحت شعار: “نرفض دكتاتورية الصحة”، واعتبر المجتجون أن التدابير الوقائية من الفيروس لا تجلب سوى الجوع والكساد.
ورفع المتظاهرون الذين لم يكن معظمهم يضع كمامة، لافتات كتب عليها “لا للتلقيح الإلزامي ونعم لحرية الخيارات” و”لا كمامات في المدارس أو تباعد اجتماعي” و”الحرية الفردية مقدسة” و”عاشت الحرية”، بحسب ما أفاد مراسل “فرانس برس”.
وضم الحشد ناشطين معارضين للقاح. وتخوفت الشرطة في الأيام الأخيرة من مشاركة كبيرة من المجموعات الفاشية القريبة من هذا التحرك المناهض للحكومة والكمامات، الأمر الذي أدى سابقا إلى وقوع صدامات.
وردا على سؤال في وقت سابق اليوم بشأن هذه التظاهرة، أجاب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي معددا حصيلة كوفيد-19 في إيطاليا “أكثر من 274 ألف إصابة و35 ألف وفاة.. نقطة على السطر”.
واضاف أنه واثق بأن فصل الخريف لن يتسبب بإغلاق جديد، بل فقط بـ”تدخلات محددة” عندما يقتضي الأمر.
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