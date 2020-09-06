استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة للمرة الأولى منذ شهر مارس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - منذ 14 دقيقة

أدى انتشار فيروس كورونا المستجد لتوقف رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو لأكثر من ستة أشهر ، وأعلنت شركة مصر للطيران، الأحد، عن استئناف أنه تم التصريح لإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة لكل من شركة “إيروفلوت” وشركة “مصر للطيران”.

وتوقفت حركة الطيران المنتظم بين الدولتين منذ مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحسب ما أعلنت الشركة المصرية الوطنية فإن التنسيق يجري حاليا بين كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر الحالي.

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وكانت روسيا أعلنت الخميس الماضي عن، استئناف رحلات الطيران الجوية مع مصر والإمارات والمالديف.

وبدأت شركة “أيروفلوت” الروسية ببيع تذاكر الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، بعد إعلان الحكومة الروسية .

جدير بالذكر أن شركة الطيران الروسى إيرفلوت كانت تسير عددا من الرحلات المنتظمة بين القاهرة وموسكو وكان الجانب المصرى يسير رحلات منتظمة عبر الناقل الوطنى المصري شركة مصر للطيران من القاهرة إلى موسكو، لكن بسبب جائحة كورونا تم تعليق الرحلات بين الجانبين فى مارس الماضى مع قرار الجانب المصرى تعليق حركة الطيران بالمطارات المصرية .

وأدى توقف رحلات الطيران بين البلدين إلى تضرر قطاع السياحة في مصر بشكل ملحوظ، خاصة مع إجراءات مماثلة من عدة دول تعتبر من الروافد الرئيسية للسياحة في مصر.