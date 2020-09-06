شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال جديد بقوة 4ر6 درجة ريختر يضرب «تشيلي» والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 4ر6 درجة على مقياس ريختر ساحل تشيلي الشمالي المطل على المحيط الهادئ ليل امس السبت بعد أقل من أسبوع من تعرض منطقة قريبة لزلازل كبيرة متتالية.

وسجلت هيئة الرصد الجيولوجي الأمريكي الزلزال الجديد على بعد 46 كيلومترا شمال غرب أوفال، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب المنطقة في إقليم أتاكاما حيث وقع زلزالان رئيسيان خلال نصف ساعة صباح الثلاثاء الماضي.

وبلغت قوة زلزال السبت وفقا للسلطات التشيلية 3ر6 درجة ريختر.

ويقع ساحل تشيلي على حزام النار في المحيط الهادئ ، والذي يشهد معدل مرتفع من النشاط الزلزالي.