شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فضائح إخوانية صمتت عنها قنوات التنظيم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الفضائح المدوية تعرض لها التنظيم الإخوانى خلال السنوات الماضية، لكن قنوات الجماعة صمتت عليها وكأن شيئا لم يكن، وهو أمر يعكس حالة الانهيار المهنى داخل هذه القنوات، وزيف وكذب كل ادعاءاتهم بشأن المهنية. وفيما يلى نستعرض أهم هذه الفضائح:

وفيما يلى نستعرض أهم هذه الفضائح: ١-تسريب القيادى الاخوانى أمير بسام الشهير الذى فضح فيه اختلاس قيادات الاخوان لاموال التبرعات الموجهة للجماعة ٢-فضيحة تسريبات الجمعية العمومية لقناة الشرق الإخوانية Advertisements ٣-اتهامات للقيادى الاخوانى ابراهيم إسماعيل إسماعيل بالتورط فى ممارسات منافية للآداب وعلامات شاذة مع شباب الجماعة ٤-الاتهامات الموجهة لسامى كمال الدين الصحفى العامل فى قنوات التنظيم بالتورط فى علاقات مع ساقطات ٥- الاتهامات الموجهة لأيمن نور بسرقة الأموال المخصصة للقناة وتوجيهها لنفسه

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