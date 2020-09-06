حالة الطقس: درجات حرارة مرتفعة جدا تصل نهاية الثلاثينيات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستمر الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع الجاري لتسجل درجات الحرارة معدل قياسي، ويتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثير الموجة الحارة جد، اليوم الأحد، في جميع المناطق.

وتسود أجواء حارة في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة مرتفعة جدا وتصل إلى نهاية الثلاثينيات في الجبال، مع أجواء خانقة في السواحل والسهل الساحلي.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض محدود على درجات الحرارة ويستمر تأثير الموجة الحارة جدا في جميع المناطق بحدة أقل قليلا.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة مرتفعة جدا وتسجل ما بين منتصف الثلاثينيات الى نهاية الثلاثينيات في الجبال.

وتسود أجواء خانقة في السواحل والسهل الساحلي، وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصاً المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

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في يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ويستمر تأثير الموجة الحارة جدا في جميع المناطق.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة مرتفعة جدا وتسجل ما بين منتصف الثلاثينيات الى نهاية الثلاثينيات في الجبال.

وتسود أجواء خانقة في السواحل والسهل الساحلي، وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ويستمر تأثير الموجة الحارة جدا في جميع المناطق.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة مرتفعة جدا وتسجل ما بين منتصف الثلاثينيات الى نهاية الثلاثينيات في الجبال.

وتسود أجواء خانقة في السواحل والسهل الساحلي، وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.