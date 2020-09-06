بعد السودان.. مصر ترسل مساعدات إلى 30 دولة أفريقية

الأحد 6 سبتمبر 2020

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإرسال مساعدات عاجلة إلى 30 دولة أفريقية، وذلك في إطار مساهمة مصر في الصندوق الأفريقي للاستجابة لفيروس "كورونا" التابع للاتحاد الأفريقي.



وجاء في بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر موقع "فيسبوك": " في إطار علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع مصر بأشقائها الأفارقة، وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة إرسال مساعدات عينية طبية بقيمة 4 مليون دولار إلى 30 دولة أفريقية لمساعدتهم في جهودهم لاحتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة "كورونا"، وذلك في إطار مساهمة مصر في الصندوق الأفريقي للاستجابة لفيروس كوفيد -19 التابع للاتحاد الافريقي".

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وتابع البيان "وبناءً عليه، كلف وزير الخارجية سامح شكري، السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، بتنسيق جهود وزارة الخارجية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية بما في ذلك هيئة الشراء الموحد للمستلزمات الطبية ووزارتي الطيران المدني والمالية وشركة مصر للطيران، وذلك للإعداد لإرسال المساعدات الطبية إلى الدول الأفريقية الشقيقة، والتي بلغت كل شحنة منها في حدود واحد ونصف طن لكل دولة أفريقية".

وأضاف البيان "وقد تم بالفعل توجيه الدفعة الأولى من المساعدات في هذا الإطار إلى 10 دول أفريقية. وجاري استكمال إجراءات شحن الدفعة الثانية لـ20 دولة أخرى خلال الفترة المقبلة".

ويشار إلى أن الجيش المصري أعلن، في وقت سابق، عن إرسال مساعدات طبية لمتضرري السيول في دولة السودان.