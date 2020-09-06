شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل .. 30 ألف إصابة و682 وفاة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزراة الصحة البرازيلية أمس السبت إنها سجلت 30168 حالة إصابة جديدة و682 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. ووصل العدد الإجمالي في البرازيل وفقا لبيانات الوزارة إلى 4.1 مليون إصابة و126203 وفاة. وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

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