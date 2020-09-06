شكرا لقرائتكم خبر عن ملاحقة أجهزة الأمن فى أوروبا لنشطاء الإخوان.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الـ7 سنوات الماضية تعرض عدد ليس بالقليل من نشطاء الإخوان إلى التوقيف والاحتجاز فى عواصم أوربية مختلفة بسبب الاتهامات الموجهة لهم بدعم الإرهاب والتورط فى أعمال إرهابية وهو أمر يعكس حجم القلق الدولى تجاه هذا التنظيم وعلاقته بالإرهاب.

وفيما يلى نستعرض أهم عمليات التوقيف التى صدرت فى حق نشطاء الإخوان والعاملين فى قنواتها:

١-الأمن التركى يلقى القبص على هشام عبد الله المذيع فى قنوات الإخوان:تعود هذه الواقعة إلى أغسطس ٢٠١٨ حيث تم توقيف هشام عبد الله من جانب السلطات التركية بسبب انتهاء جواز السفر الخاص به وان كانت معلومات قد أشارت إلى أن السبب الحقيقى هو وضعه على قوائم الإرهاب الدولى

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٢-القبض على أحمد منصور فى ألمانيا

فى يونيو ٢٠١٥ أعلنت قناة الجزيرة القطرية عن أن السلطات الألمانية أوقفت أحمد منصور أحد مذيعين القناة بسبب مذكرة اعتقال مقدمة إلى الإنتربول من جانب أجهزة الأمن المصرية ولاحقا تم إطلاق سراحه

٣-القبض على عبد الرحمن عز فى ألمانيا وفى إنجلترا:

أوقفت سلطات الأمن البريطانية الناشط الإخوانى عبد الرحمن عز فى ديسمبر ٢٠١٨ حيث كان يستعد للسفر إلى باريس من لندن وذلك بسبب ملاحقته بتهم تتعلق بدعم الإرهاب وقد سبق أن تم إلقاء القبض عليه فى ألمانيا عام ٢٠١٥