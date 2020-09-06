شكرا لقرائتكم خبر عن غرق 4 قوارب خلال عرض ببحيرة في «تكساس» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت كريستين دارك مسؤولة العلاقات العامة بمكتب قائد شرطة مقاطعة ترافيس "شارك عدد استثنائي حقا من القوارب...غرقت عدة قوارب".
والبحيرة مقصد شهير لركوب القوارب والصيد والسباحة وغيرها من الأنشطة.
وقالت دارك إن الشرطة نشرت عددا إضافيا من الضباط في ظل توقعات بزيادة عدد القوارب مضيفة أنهم لا يزالون يتلقون عددا كبيرا من نداءات الاستغاثة.
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