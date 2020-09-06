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غرق 4 قوارب خلال عرض ببحيرة في «تكساس» الأمريكية

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قال مسؤولون محليون إن عددا كبيرا من القوارب شاركت في عرض ببحيرة ترافيس في ولاية تكساس الأمريكية دعما للرئيس دونالد ترامب أمس السبت مما أسفر عن توليد موجات أدت إلى غرق أربعة قوارب على الأقل واصطدام مجموعة أخرى بصخور لكنهم أوضحوا أن الحوادث لم تسفر عن سقوط مصابين.

وقالت كريستين دارك مسؤولة العلاقات العامة بمكتب قائد شرطة مقاطعة ترافيس "شارك عدد استثنائي حقا من القوارب...غرقت عدة قوارب".

والبحيرة مقصد شهير لركوب القوارب والصيد والسباحة وغيرها من الأنشطة.

وقالت دارك إن الشرطة نشرت عددا إضافيا من الضباط في ظل توقعات بزيادة عدد القوارب مضيفة أنهم لا يزالون يتلقون عددا كبيرا من نداءات الاستغاثة.

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