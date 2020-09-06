شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نثمن اتفاق السودان للمضي في طريق السلام والوحدة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أن امريكا تثمن اتفاق رئيس الوزراء السوداني ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) على المضي في طريق السلام والوحدة والمساواة والحرية الدينية لكل السودانيين.

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