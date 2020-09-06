شكرا لقرائتكم عنبر الآداب في القناطر.. جديد جريمة "اغتصاب فيرمونت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مازالت تداعيات جريمة الاغتصاب التي هزّت مصر مؤخراً والمعروفة إعلامياً بقضية "فتاة فيرمونت" مستمرة حتى اليوم، وجديدها أن أصدر قاضي التحقيق المكلف بمتابعة ملف الجريمة قراراً جديداً بشأن "نازلي مصطفى كريم" ابنة الفنانة المصرية نهى العمروسي، والمتورطة في القضية.

وقضى القرار بنقل المذكورة إلى عنبر "الآداب" داخل سجن النساء في "القناطر" بعد تجديد حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية بشأن اعتداء عدة أشخاص جنسياً على فتاة وتناوب اغتصابها قبل 6 أعوام في فندق "فيرمونت نايل سيتي".

وكانت ابنة نهى العمروسي قد احتجزت في قسم شرطة القاهرة الجديدة احتاطياً ويتم استدعاؤها عند التحقيقات، إلا أنها انتقلت إلى السجن النظامي.

وتُجري النيابة العامة في مصر تحقيقات موسعة منذ أيام، عقب القبض على عدد من المتهمين بجريمة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت في العاصمة القاهرة بمعرفة ومشاركة أكثر من متهم في الواقعة.

نهى العمروسي وابنتها نازلي

ووقع الحادث يوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2014 في فندق فيرمونت نايل سيتي، وكان على خلفية حفل نظمته إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الحفلات، حيث اصطحب مجموعة من الشباب الحاضرين للحفل الفتاة لغرفة بالفندق وتناوبوا على اغتصابها تحت تأثير مخدر يطلق عليه "جي اتش بي"، وهو مخدر يفقد وعي الضحية، وعقب انتهاء جريمتهم كتبوا أسماءهم على جسدها، وقاموا بتصوير كل ما حدث بفيديو هاتف جوال.

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فيما ظلت الجريمة في طي الكتمان، وخشيت الفتاة من الإبلاغ بعدما اكتشفت أن المتهمين قاموا بتصوير الواقعة بالفيديو، لكن تكشف فيما بعد أن المتهمين مارسوا نفس الجريمة مع أخريات، وأنهم يستغلون الحفلات التي كانت تقام في النوادي والفنادق الكبرى والمنتجعات السكنية الراقية لاصطياد ضحاياهم.

وقعت قبل 6 سنوات

إلى ذلك، مارس المتهمون في تلك الحفلات جرائم أخرى تقوم النيابة العامة حاليا بالتحقيق فيها، منها جرائم شذوذ جنسي وتورط فيها أبناء شخصيات عامة ومشاهير ورجال أعمال، وبسبب خلاف بين ابنة فنانة متورطة في القضية وزوجها، وهو أحد المتهمين الذي تزوجته بعيدا عن رغبة والدتها، بدأت الوقائع تتسرب لحسابات على مواقع التواصل لتكشف الستار عن الجريمة التي وقعت قبل 6 سنوات.

وعقب تداول القضية بهاشتاغ عبر مواقع التواصل والبحث عن الفتاة الضحية سارع المتهمون بالهرب خارج البلاد، وفور صدور أمر من النائب العام بملاحقتهم دوليا وعددهم 7 تمكنت السلطات الأمنية اللبنانية من القبض على 3 منهم من أصل 5 كانوا قد فروا إلى هناك.

بدورها، أشارت السلطات اللبنانية إلى أن المتهمين وهم: أ. ط مواليد عام 1988، وع. إ مواليد عام 1990، وخ. إ مواليد عام 1987، قد غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم داخل الغرف، ومن خلال المتابعة، تم تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة أمنية بمداهمة المكان، وتمكّنت من القبض عليهم.

وتمكنت السلطات المصرية من القبض على أحد المتهمين في القضية ويدعى أمير زايد أثناء محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين في القضية، فيما أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ومازالت القضية تتفاعل وتتوسع وقد تكشف عن متهمين جدد ووقائع أخرى، حيث أعلنت النيابة العامة أنها ستكشف كافة نتائج التحقيقات فور انتهائها.