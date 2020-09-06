الإغلاق أدى بنا إلى الجوع.. 1500 متظاهر في إيطاليا ضد قيود كورنا والكمامات والتلقيح الإلزامي

تظاهر أكثر من 1500 شخص بعد ظهر اليوم السبت، في وسط روما احتجاجا على الزام الاطفال في سن المدرسة وضع الكمامة وكذلك التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، كما افاد مراسل فرانس برس.

ورفع المتظاهرون الذين لم يكن معظمهم يضع كمامة، لافتات كتب عليها “لا للتلقيح الالزامي ونعم لحرية الخيارات” و”لا كمامات في المدارس او تباعد اجتماعي” و”الحرية الفردية مقدسة” و”عاشت الحرية”.

وحمل احدهم صورة للبابا فرنسيس مع عبارة “الشيطان” ورقم “666” الذي يرمز الى ابليس.

وهتف بعض المتظاهرين بعدد من الشعارات رفضا للقيود التي تفرضها السلطات لمواجهة احتمال عودة انتشار فيروس كورونا إلى البلاد، كما رفعو لافتات وصفو من خلالها تدابير الإغلاق التي كانت قد اتخذتها السلطات بانها “جوعتهم” في إلى توقف عدد من الانشطة وتراجع مداخليهم.

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وضم الحشد ناشطين معارضين للقاح. وتخوفت الشرطة في الايام الاخيرة من مشاركة كبيرة من المجموعات الفاشية القريبة من هذا التحرك المناهض للحكومة والكمامات، الامر الذي كان ادى الى وقوع صدامات.

وردا على سؤال في وقت سابق اليوم حول هذه التظاهرة، اجاب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي معددا حصيلة كوفيد-19 في ايطاليا “أكثر من 274 الف اصابة و35 الف وفاة. نقطة على السطر”.

واضاف انه واثق بان فصل الخريف لن يتسبب باغلاق جديد بل فقط ب”تدخلات محددة” عندما يقتضي الامر.