شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 130 إصابة جديدة و16 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، تسجيل 130 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و16 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 77208 حالات حتى أمس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و 5511 حالة وفاة.