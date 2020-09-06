شكرا لقرائتكم خبر عن 2063 إصابة جديدة بكورونا في جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا ارتفع إلى 637 ألفا و 141 إصابة ، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 14 ألفا و 793 حالة وفاة.

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