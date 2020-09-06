شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإنقاذ التشيلي: لا حياة تحت أنقاض بيروت والان نبدء بالتفاصيل
وقال فرانسيسكو ليرماندا، قائد فريق الإنقاذ التشيلي "توبوس" للصحفيين أمس: "من الناحية الفنية يمكننا القول أنه لا توجد علامة على وجود حياة في المبنى".
وأضاف ليرماندا:" فحصنا 95 في المائة من المبنى، والجزء الوحيد المفقود هو الرصيف المليء بالحطام، قد يكون هناك جثة ، لكننا لم نعثر عليها".
وأوضح قائد فريق الإنقاذ التشيلي أن اثنين من الفريق ذهبا عبر نفق، ليتسنى لهم تفنيد أي شبهة حول وجود شخص حي داخل هذا النفق.
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