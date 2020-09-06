شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإنقاذ التشيلي: لا حياة تحت أنقاض بيروت والان نبدء بالتفاصيل

ذكر فريق الإنقاذ التشيلي الذي يبحث عن ناج محتمل خلال الأيام الثلاثة الماضية أنه لا يوجد مؤشر على الحياة تحت أنقاض مبنى منهار في بيروت.

وقال فرانسيسكو ليرماندا، قائد فريق الإنقاذ التشيلي "توبوس" للصحفيين أمس: "من الناحية الفنية يمكننا القول أنه لا توجد علامة على وجود حياة في المبنى".

وأضاف ليرماندا:" فحصنا 95 في المائة من المبنى، والجزء الوحيد المفقود هو الرصيف المليء بالحطام، قد يكون هناك جثة ، لكننا لم نعثر عليها".

وأوضح قائد فريق الإنقاذ التشيلي أن اثنين من الفريق ذهبا عبر نفق، ليتسنى لهم تفنيد أي شبهة حول وجود شخص حي داخل هذا النفق.