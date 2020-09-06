شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مسربة تكشف تورط نظام الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

تتكشف فضائح قطر يوما بعد آخر، ودورها التخريبي، ودعمها للجماعات الإرهابية الموالية للإخوان المسلمين، وميليشيات إيران الإرهابية في المنطقة العربية، وتأتي رسالة مسربة من وزير خارجية الدوحة محمد عبدالرحمن آل ثاني إلى سفيره في سلطنة عمان جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني لتؤكد دعم قطر للميليشيات والجماعات الإرهابية، وكذلك ما ذهبت إليه الصحيفة النمساوية التي كشفت قبل أيام عن دعم قطر لميليشيات الحوثي الإرهابية من أجل الاعتداء على المملكة.

وتسمح الرسالة الموجهة إلى سفير الدوحة في مسقط بتقديم مليوني دولار أمريكي شهريا لميليشيات الإخوان المسلمين في مدينة تعز اليمنية، باسم جمعية قطر الخيرية.

تمويلات مالية

وكانت صحيفة «دي بريسه» النمساوية كشفت أن قطر تقدم تمويلات مالية مباشرة إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن المدعومة من إيران؛ من أجل شن هجمات بالصواريخ على المملكة.

وبحسب الصحيفة فإن قطر وراء هجوم بطائرة مسيّرة، والثاني بعد ساعات قليلة، وكلاهما استهدف نجران الواقعة على حدود المملكة مع اليمن، كما أن الدوحة وراء الهجوم التالي بالطائرة بدون طيار الأحد الماضي على مطار أبها الدولي.

وأشادت الصحيفة بكفاءة منظومة الدفاع الجوي السعودي، وقدرتها على إسقاط الطائرات الثلاث بدون طيار قبل أن تلحق أية خسائر، كما أشارت إلى سقوط حطام في مطار أبها.

وأكدت صحيفة «دي بريسه» النمساوية في تقريرها أن قطر أيضًا وراء تمويل ميليشيات «حزب الله» اللبناني والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية. وقالت الصحيفة، إن قطر قدمت تمويلًا لـ «حزب الله» الشهر الماضي.

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خنجر مسموم

ووصف مختصون يمنيون، المال القطري، بالخنجر المسموم في خاصرة الشعب اليمني، منذ بداية حركة التمرد الحوثية، مؤكدين أن قطر أتقنت سياسة التآمر والجلوس في ظلام الأعداء ليلاً، والتظاهر بحسن النوايا لجيرانها واخوتها العرب صباحاً، هو نهج لخراب إقليمي تكيده للمنطقة.

قال الأكاديمي اليمني الدكتور عبدالرحمن الولي لـ ”الخليج 365”، إنه من المعروف عن دولة قطر الغدر والخيانة، وللأسف الشديد لو كانت تريد خدمة اليمن فالطريق معروفة وهي خدمته عبر التحالف العربي على رأسه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والقيادة الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي.

دويلة الغدر

من جانبه، أوضح الناشط الحقوقي رئيس منظمة الدفاع للحقوق والحريات والتنمية اليمنية، مهدي تارة، أنه بالنسبة لدويلة الغدر قطر فهي خصم رئيس في خاصرة الشعب اليمني منذ بداية حركة التمرد الحوثية والشعب اليمني بات يدرك ذلك من أقصاه إلى أقصاه، فما تقوم به الآن عانى منه الشعب اليمني في السابق في حروب صعدة، فالدوحة كانت تظهر أنها شديدة الحرص على إصلاح ذات البين، لكن بنفس الوقت سوقت لتدويل التمرد فجعلت من حركة التمرد الحوثية قضية دولية تحت ذريعة التكفل بإعادة الإعمار، ولم تضع ملعقة إسمنت واحدة حتى الآن، والشعب اليمني بات يعرف صديقه من عدوه ويدرك غدر هذه الدولة ومكرها، ولم ولن يستطيع أحد أن ينال من مكانة مملكة الخير المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة ومكانتها في قلب كل يمني عظيمة، وخيرها على اليمن أعظم لا ينكره إلا جاحد.

مؤامرات ومال

وأكد أحد مشايخ القبائل اليمنية في تعز أحمد أمين الشرعبي، أن النظام القطري مستمر في التدخل في إشعال نار الحرب في اليمن ومتضرع بالعديد من المؤامرات والدعم المالي لقادة المليشيات الانقلابية وبعض المليشيات المنفلتة، وعلاقة تنظيم الحمدين بالأحزاب السياسية كانت قبل الانقلاب مع كل الأحزاب ثم انحصر على تشكيل هنا وتشكيل هناك، وهناك أُناس ينتسبون لأحزاب متواجدون في قطر الآن، ويشكلون ترابطاً بين نظام الحمدين والنظام الإيراني، مبينا أن المال القطري مسخر لإشعال الفتن في الوطن العربي ودعم كل التكتلات والأحزاب الإرهابية.