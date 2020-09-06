شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تطلق عمليتين أمنيتين لضبط السلاح المنفلت والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت القوات الأمنية العراقية، أمس، عمليتين أمنيتين واسعتين لضبط السلاح، والمنفلت في بغداد والبصرة. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن قوات الأمن بمختلف قطاعاتها وبقيادة عمليات بغداد شرعت بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش عن السلاح والمطلوبين للقضاء بمنطقتي حسينية المعامل والفضيلية شرق بغداد.

وأوضح البيان أن العملية الأمنية تستهدف نزع مختلف أنواع الأسلحة من المواطنين ومصادرتها وفقًا للقانون، وفرض الأمن والاستقرار في المناطق التي شهدت نزاعات عشائرية مسلحة خلال الفترة الماضية.

وأفاد قائد عمليات البصرة العراقية اللواء الركن أكرم صدام، أمس السبت، بانطلاق عملية عسكرية بمشاركة مختلف القطاعات العسكرية والأمنية لنزع السلاح المنفلت في المحافظة جنوبي بغداد.

وقال صدام، في تصريح صحفي، إنه لم يتم فرض منع التجول خلال العملية التي انطلقت فجرًا لنزع سلاح العشائر ووضع حد للنزاعات العشائرية والجريمة المنظمة وحماية الأهالي في عدد من الأقضية.

وأشار إلى أنه سيتم السماح لكل منزل بالاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة.

مصادرة أسلحة

قبضت القوات الأمنية العراقية أمس على 3 مطلوبين وصادرت أسلحة متوسطة وخفيفة خلال العملية الأمنية التي نفذتها في منطقة حسينية المعامل شرق العاصمة العراقية بغداد. وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية أن العملية الأمنية التي استمرت ثلاث ساعات أسفرت عن إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشتين من النوع المتوسط ( bkc..RBK)، و121 بندقية و17 مسدسًا و8 رمانات يدوية و3 أجهزة اتصال و70 مخزن بندقية وأعتدة تجهيزات مختلفة.

وفي البصرة أقصى جنوب العراق انطلقت عملية أمنية مماثلة لنزع السلاح، بمشاركة قطاعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ.

وأشار بيان خلية الإعلام الأمني إلى أن القوات الأمنية ستستمر في تنفيذ مهامها لفرض الأمن في جميع المناطق وحماية المواطنين، ومكافحة أي تحدٍ أو تهديد لسلطة القانون. وكانت القوات الأمنية العراقية أطلقت في وقت سابق أمس عمليتين أمنيتين في بغداد والبصرة.

محاسبة القتلة

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وتتعالى الأصوات في العراق بعد تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمطالبة بمحاسبة القتلة الذين اغتالوا بالرصاص الشبان الناشطين والإعلاميين بعد انطلاق التظاهرات في أكتوبر الماضي احتجاجًا على الفساد والمحاصصة في البلاد، وكانت آخر موجات الاغتيال ما شهدته البصرة الشهر الماضي.

وناشد العديد من العراقيين السلطات سحب السلاح المتفلت، وحماية المدنيين من عمليات الخطف والتعديات الحاصلة بشكل مستمر.

وشهد العراق تظاهرات منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بحقوق معيشية ومكافحة الفساد قبل أن تتحوّل إلى مطالب سياسية تدعو للتغيير الجذري، محطات عدة، اتسمت بالعنف ما أدى إلى مقتل المئات من المتظاهرين.

تحرير مختطف

من جهة أخرى، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس السبت، تحرير مدير فرع شركة مرسيدس بالعراق من خاطفيه.

وقال الجهاز، في بيان صحفي، إنه «بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في أحد المنازل المهجورة في منطقة حي القاهرة شمال شرقي بغداد، أجرت مفرزة من جهاز الأمن الوطني عمليات المتابعة والتحري الميداني».

وأشار إلى أن الجهود أسفرت عن تحرير شخص تبيّن أنه أردني الجنسية يعمل مديرًا لشركة مرسيدس فرع العراق، وهو مخطوف منذ ثلاثة أيام، موضحًا أنه تم العثور على أسلحة رشاشة وأعتدة ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين خلال العملية.

كهوف «داعش»

وكانت طائرات حربية عراقية وجّهت، الجمعة، ضربات جوية على كهوف تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في سلسلة جبال حمرين ضمن قطاع قيادة عمليات صلاح الدين. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي أن الضربات الجوية التي نُفذت استنادًا لمعلومات استخبارية دقيقة نجحت في تدمير الكهوف المستهدفة بالكامل.