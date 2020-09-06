المعارضة الإيرانية تطالب بتقصي الحقائق في «جرائم السجون»

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وكانت محكمة في شيراز أصدرت أحكامًا بالحبس 30 عامًا و296 جلدة وغرامة نقدية على 8 من معتقلي الانتفاضة في نوفمبر 2019 بعد تلفيق تُهم الإخلال بالنظام العام والمشاركة في تدمير الممتلكات الحكومية العامة، وبين المعتقلين طفل 13 عامًا ومراهق 17 عامًا، صدر حكم عليهما بالحبس التنفيذي 3 سنوات. وأفادت التقارير الواردة أن مسؤولي نظام الملالي يمارسون على معتقلي الانتفاضة ضغوطًا شديدة والتعذيب لإجبارهم على اعترافات قسرية.
كما أقامت منظمة الجاليات الإيرانية الأمريكية، الجمعة، معرضًا كبيرًا للصور في العاصمة واشنطن، سلّط الضوء على أربعة عقود من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، لا سيما مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، وجريمة مذبحة نوفمبر 2019، حيث قتل النظام 1500 متظاهر واغتال عشرات المعارضين السياسيين في الخارج. وحضر عائلات ضحايا هذه الجرائم بجانب عرض صور أحبائهم وهم يروون قصصهم المؤلمة، وتم بث الحدث عبر الإنترنت من خلال مجموعة متنوعة من منصات التواصل الاجتماعي، وقدّم الناجون شهاداتهم على هذه الفظائع، وشارك في المعرض أعضاء في الكونجرس الأمريكي وكبار الشخصيات السياسية.
دعا الحدث المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ «نويد أفكاري»، المصارع الإيراني الذي حُكم عليه بالإعدام لمشاركته في الاحتجاجات الشعبية قبل عامين.
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