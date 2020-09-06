شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط تونسية لفضح جرائم «النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

يمارس عدد من الأحزاب والكتل السياسية التونسية ضغوطًا كبيرة على الحكومة الجديدة برئاسة هشام المشيشي للتحقيق في تورط حركة النهضة المحسوبة على جماعة الإخوان في خيانة الدولة عن طريق التعاون مع جهات أجنبية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد تعهّد بفتح ملفات فساد ومخططات إرهابية تستهدف البلاد.

وقال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية مصطفى حمزة لـ ”الخليج 365” إن النهضة هي أحد فروع جماعة الإخوان الإرهابية في المنطقة. مشيرًا إلى أن التنظيم الدولي للإخوان خصص مليارات الدولارات لدعم الحركة في تونس ومؤسسها راشد الغنوشي من أجل فرض الهيمنة على المشهد السياسي التونسي ما مكّنه من اعتلاء كرسي رئاسة البرلمان التونسي، كما تم تأسيس جمعيات وشركات تعمل في تبييض الأموال وتجارة المخدرات والسلاح وتدر عوائد ضخمة لخدمة الحركة الإخوانية التي استطاعت بالفعل تكوين شبكات من المصالح والفساد ما أثر على الحياة السياسية في تونس.

وكانت مصادر تونسية قد أشارت إلى أن نبرة الرئيس التونسي العالية وراءها اكتشاف شبكة إقليمية مقربة من حركة النهضة تخطط لضرب استقرار البلاد بتمويل قطري وغطاء تركي.

Advertisements

وكانت أوساط سياسية في تونس قد اتهمت حركة النهضة بمحاولة ابتزاز الحكومة الجديدة التي نالت ثقة البرلمان قبل أيام، من خلال الضغط بتغيير وزراء وفرض بعض الأسماء الموالية لها.

وحذر النائب في البرلمان التونسي عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي من أن حركة النهضة بدأت ابتزاز حكومة المشيشي بمطالبتها بتعديل وزاري يشمل وزراء السيادة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تجد نفسها مجبرة بين الرضوخ لشروط الأحزاب أو سحب الثقة؛ ما يعني تعرضها لمصير حكومة الفخفاخ.

فيما تقود رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسى دعوات لفتح ملفات الاغتيالات وتسفير شباب تونس إلى بؤر التوتر خلال السنوات السابقة.