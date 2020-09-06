بعد أيام من استهدافها.. "يونامي": مهمتنا إنقاذ الإنسانية بالعراق

أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، السبت، أن مهمتها هي توفير الدعم في المجالات الإنسانية وغيرها بما يصبّ في صالح الجميع، وذلك ردا على استهداف طال سيارة تابعة لها بعبوة ناسفة قبل أيام.



وشددت البعثة، في بيان، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، على التزامها بـ"مبادئ الحياد وعدم الانحياز لطرف دون آخر".

وأكدت أنها "تنأى بنفسها عن تنفيذ أي أجندات خارجة عن مواثيق الأمم المتحدة أو استهداف أي طرف أو جهة تحت ذلك الغطاء القانوني".

وأشارت البعثة إلى أن "يونامي تتواجد في البلاد بناء على طلب من العراق (أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة) وتخدم جميع الناس "مسترشدة بمبادئ الحياد والصالح العام".

ولفتت إلى أن "عمل البعثة يتم بالتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات المحلية والإقليمية والوطنية، وفي إطار الامتثال الكامل للقوانين المعمول بها".

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وبحسب البيان، فإن "واجب جميع موظفي الأمم المتحدة الامتثال لقواعد صارمة تحكم الأنشطة التنفيذية والأفعال الفردية"، رافضة أيّ ادعاءات بتحيّز الأمم المتحدة تجاه منظمات أخرى أو دول أخرى أو دول أعضاء بمفردها.

وأكد البيان أن "هذه الادعاءات تضرّ بالعراقيين أنفسهم الذين تسعى الأمم المتحدة لمساعدتهم".

وتقدم الأمم المتحدة في العراق الدعم المنقذ لحياة السكان، الذي يشمل النازحين واللاجئين والشرائح الضعيفة الأخرى.

واختتمت يونامي البيان بالقول إن "الملايين يستفيدون من تلك الخدمات والعديد من المجتمعات المتنوعة تعتمد بشكل حاسم على المساعدة الإنسانية، لاسيّما في هذا الوقت الحرج من الجائحة".

وكانت عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت صباح يوم 26 أغسطس/ آب، بالقرب من برطلّة على طريق الموصل – أربيل بمحافظة نينوى، مما أدى إلى أضرار بمركبة مارّة تابعة للأمم المتحدة وإصابة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي حيث نُقل إثر ذلك إلى مستشفى في أربيل.