مقتل قيادي حوثي بارز وتدمير 10 آليات بالجوف اليمنية

قتل قيادي ميداني بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية، بمعارك مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف، شمالي البلاد، التي تتصاعد فيها رقعة المعارك لليوم الثاني على التوالي.



وقال مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني لـ"الخليج 365"، إن القيادي الحوثي، محمد ناصر أحمد الصوفي، والمكنى "أبو علي"، قتل في المعارك التي دارت بجبهتي "العلم" و"النضود".

وأشار المصدر، إلى أن القيادي الحوثي الذي كان يقود قوات الاستطلاع في ما يسمى بـ"لواء الصمّاد"، قتل ومعه عدد من مرافقيه بقصف مدفعي للجيش الوطني.

وأكد المصدر، أن "المعارك وغارات التحالف العربي بقيادة السعودية، أسفرت أيضا عن تدمير 10 آليات عسكرية حوثية بينها 3 عربات و7 دوريات دفع رباعي".

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وفي وقت سابق، حققت قوات الجيش الوطني، انتصارات نوعية بمحافظة الجوف، تمثلت بتحرير مساحات واسعة ومواقع استراتيجية، شرقي مدينة الحزم.

وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن أمين الوائلي، إن "المعارك تكللت بتحرير عدة مناطق".

وأضاف الوائلي: "حققنا انتصارات كبيرة في الجوف والمعارك مستمرّة والمليشيات الحوثية في حالة انهيار بجبل عرفان، قرن الكدادي، مختم الحبيل، وقرون الهنادية".

كما تم تطهير جبال "الصبايغ" وعدد من المواقع المحيطة بها، وقطع خطوط إمدادات المليشيات الحوثية في ذات الجبهة.