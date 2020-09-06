شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تدعم "الجزيرة" التنظيمات الإرهابية وتروج لأفكارها؟ باحث إسلامى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية والباحث الإسلامى، أن قناة الجزيرة لا تعمل فقط فى بث الأكاذيب والشائعات تجاه مصر والأمة العربية، بل أنها تدعم فى ممارساتها الإعلامية التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان من خلال الترويح لأفكارهم المتطرفة، بل أنها تختار ألفاظ فى تعاملها مع المادة الإعلامية الخاصة بهم لا يتم فيها وصفهم بالإرهابيين وتجنب مصطلح "تنظيم داعش الإرهابى" وفى بعض الأوقات تصفهم بالمعارضين.

وأضاف الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، أن هذه القناة داعم رئيسى لكل التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، وتخدم أجندة تميم وقطر بالمنطقة من أجل النفوذ وإحداث حالة من الزعزعة وعدم الاستقرار فى المنطقة ككل، كما أنها دائما ما تعتمد على نفى الخيانة عنها، كما أنها تروج لأفكار داعش الإرهابية، حيث كانت تحرص على بث مقاطع الفيديو الخاصة بالتنظيم الإرهابى داعش وعملياته الارهابية فى مصر وعدد من الدول العربية.

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ولفت إلى أن السياسة الإعلامية لقناة الجزيرة واضحة تماما فى مجال دعم الإرهاب والتى تخدم بشكل مباشر توجهات تنظيم الحمدين والذى يعد أحدى الدول الرئيسية والراعية للإرهاب.

وشدد أن "الجزيرة" دائما ما تدعم الجماعات الإرهابية، باستضافتهم ونشر فيديوهاتهم التحريضية، وهو ما يجعلها تخدم تلك التنظيمات .