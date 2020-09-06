شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يوضح كيف تحكم الأهواء ممارسات "إعلام الإرهابية" ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل من خلال أبواقها الإعلامية على ضرب وتشوبه كافة إنجازات الدولة وبالأخص المشروعات القومية وما يؤدى لاستكمال سلسلة البناء والتعمير، مشيرا إلى أن أعضاء التنظيم الإرهابى ليس لهم هوية وطنية ولا لديهم رؤية مستقبلية لبناء دولة وكانوا يختطفوا الاقتصاد المصرى لصالحهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجماعة لا تترك أى عمل إيجابى تقوم به الدولة إلا وتحاول هدمه وتشويهه، مشيرا إلى أن ما قامت به الدولة من إنجازات تجعل الأحلام التى سعينا إليها من أجل مصر أفضل لتكون حقيقية، فلا يمر شهر إلا وهناك جديد يتحقق على الأرض من تطوير للعشوائيات وتحديث للطرق ومشروعات جديدة تزيد من فرص مصر الاستثمارية، قائلا "على الجميع أن ينظر ويرى فمصر الآن دولة تقوم بدورها بينما هناك أخرى غير قادرة على تقديم الخدمات الاجتماعية العادية".

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وشدد أن إعلام الجماعة الإرهابية لا يتعامل بحرفية أو مهنية مع أى حدث بل عملهم تحكمه الأهواء واللجان الالكترونية تشكك فى قدرة الدولة على العمل الإيجابى، موضحا أن يتمنى رؤية كافة الشعوب لما يحدث فى مصر من إنجازات وأن يكون هناك زيارات متعاقبة لممثليها للتعرف على حقيقة ما يجرى على الأرض.

ولفت إلى أن الجماعة الإرهابية اعتادت التشكيك فى قدرة الدولة على الاستمرار والقيام بإنجازات وهو ما يجعلها تتعمد إغفال أى شىء تقوم به القيادة السياسية بل تقوم بتحريفه وقلب الحقائق .