"الصوت العالي".. تفاصيل مقتل سائق خلال مشاجرة مع "مُقرئ" في الخصوص

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي سائق توكتوك مصرعه خلال مشاجرة مع مقرئ، أمام منزل المتهم، بسبب "الصوت العالي".

كانت الأجهزة الأمنية في القليوبية، تلقت إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية بنشوب مشاجرة ووجود حالة وفاة.

انتقل العقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ لفحصه، إذ تبين نشوب مشاجرة بين "ب.ح.م" 19 سنة، سائق توكتوك، ومقيم في منطقة حوض الخمسين دائرة القسم، "وا.م.ع" 27 سنة، مُقرئ للقرآن ومقيم في المنطقة ذاتها.

وتبين أن المشاجرة بدأت بسبب تشغيل القتيل قائد مركبة التوكتوك لأغاني "المهرجانات" بصوت مرتفع أثناء تواجده أمام منزل المتهم، الذي طالبه بخفض الصوت، فحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة، وعلى أثرها أحضر المتهم "مقصًا حديدًا" واعتدى على المتوفى محدثًا إصابته التي أودت بحياته.