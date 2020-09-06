المصالحة الروسي: جماعة مسلحة تقصف تجمعات سكنية في حلب واللاذقية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوريا - (أ ش أ)

قال مدير مركز "حميميم" الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء ألكسندر جرينكيفيتش، إن جماعة "تحرير الشام" المعروفة سابقا بـ"جبهة النصرة" قصفت تجمعات سكانية في محافظتي حلب واللاذقية.

وأضاف المركز، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أمس السبت: "لقد سجلنا هجومين على قرية أورم الصغرى في محافظة حلب وبلدة كنسبا بريف اللاذقية، من مواقع يتركز فيها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي".

ولفت إلى أن قوات روسية أجرت دوريات في منطقة منبج بحلب، وكذا دوريات أخرى بالرقة والحسكة ودير الزور.