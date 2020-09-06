رئيس مالي المخلوع يغادر بلاده متوجهًا إلى أبوظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن مستشار لرئيس مالي المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا، مامادو كمارا، مساء السبت، أن كيتا غادر البلاد للخضوع للعلاج في مدينة أبوظبي بالإمارات، حسبما ذكرت رويترز.

وقال مامادو كمارا لرويترز "لقد غادر هذا المساء متوجهًا إلى أبوظبي.. إنها زيارة طبية تستغرق ما بين 10 و15 يومًا".

وأعلنت الإمارات يوم الجمعة أنها ستقدم العلاج الطبي لرئيس مالي السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، الذي تمت مؤخرًا الإطاحة بسلطته نتيجة انقلاب عسكري في بلاده.

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وقال مدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية الإماراتية محمد الشامسي، إن اتخاذ هذا القرار "يأتي استجابة لطلب المجلس العسكري الحاكم في مالي وبالتشاور مع رئيس النيجر محمدو يوسفو، الذي يترأس حاليًا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي.

وكان الرئيس المخلوع، نقل إلى المستشفى في ٢ سبتمبر الجاري، وقال أحد الموظفين إن الرئيس المخلوع ظهرت عليه أعراض تشبه السكتة الدماغية.

وأطلق المجلس العسكري الجديد في مالي سراح كيتا المسن من الاحتجاز، بعد أن نفذ انقلابًا في 18 أغسطس.

وفشلت المحادثات اللاحقة بين المجلس العسكري والوسطاء الإقليميين من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي تدين الانقلاب، حتى الآن.