"الصرف الثلاثاء".. اليوم بدء الاستعلام عن المرشدين السياحيين بشأن صرف إعانة الـ1000 جنيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، الثلاثاء المقبل، في صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم لمدة 4 أشهر.

وأشاد حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، بقرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن دعم المرشدين السياحيين.

وأوضح النحلة لـ"الخليج 365"، أن الدعم الاستثنائي يأتي لنحو أكثر من 12 ألف مرشد سياحي لمواجهة تداعيات فيروس أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الاستعلام يبدأ الأحد، عن أسماء المستفيدين من الدعم، بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي www.Moss.gov.eg.

وقال إن الصرف يأتي بواقع 1000 تعادل شهرين من قيمة الدعم المقرر لكل مستفيد؛ من خلال شبكات مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأشار النحلة، إلى أن الصرف يأتي على دفعتين فقط، على أن تكون الدفعة الأولى الثلاثاء المقبل من جميع مكاتب البريد المصرية بواقع 1000 جنيه، موضحًا أن الدفعة الثانية 1000 جنيه في شهر أكتوبر المقبل 2020 وسيعلن تاريخ بدء الصرف قبلها بوقت كاف.

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وأكد نقيب المرشدين السياحيين، أنه لا علاقة للدعم الاستثنائي المقرر بدفع اشتراك نقابة المرشدين السياحيين أو التأمينات الاجتماعية.

وأوضح النحلة، أن وزارة التضامن قامت بإجراءات صرف الدعم الاستثنائي للمرشدين السياحيين، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرشدين السياحيين لإضافة أسماء المرشدين غير المشتركين بالنقابة.

وتابع: "وزارتا التضامن الاجتماعي والسياحة والآثار، تعاونتا سويًا لضم أسماء غير المشتركين بنقابة المرشدين السياحيين، لصرف الدعم الاستثنائي لهم".

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الصرف سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 سبتمبر الجاري، وبواقع 1000 جنيه تعادل شهرين من قيمة الدعم المقرر لكل مستفيد.

وأكدت الوزيرة، أن الصرف سيتم من خلال شبكة مكاتب البريد، وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومع هيئة البريد، لتحديد لتسهيل عمليات الصرف وضمان عدم التزاحم والتكدس نظرا لتواكب الصرف مع توقيتات صرف المعاشات من مكاتب البريد.

وكان الدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، أعلن أن لوزارة قامت بالتنسيق مع بعض النقابات الفرعية للمرشدين ومكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة، بتجميع كافة البيانات الخاصة بالمرشدين السياحيين "المقيدين في وزارة السياحة والصادر لهم ترخيص من الوزارة" وإرسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعى، للإسراع في صرف الدعم العاجل لهم لمدة أربعة أشهر، في أقرب وقت ممكن.

تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي لدعم العاملين بالقطاع السياحي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.