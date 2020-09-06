غرق قوارب خلال عرض لدعم ترامب في ولاية تكساس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

غرق مساء السبت، عدة قوارب شاركت في استعراض في بحيرة ترافيس بولاية تكساس أقيم دعمًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وغرد مكتب قائد شرطة دائرة ترافيس، عبر تويتر قائلاً: إنه "تلقى اتصالات متعددة بطلب المساعدة من قوارب منكوبة خلال عرض لدعم ترامب في بحيرة ترافيس، وتم غرق عدد منها".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ممثل لمكتب قائد شرطة ترافيس قوله إن 4 قوارب غرقت على الأقل خلال الحادث، بينما ذكرت هيئة الإطفاء المحلية أن عناصرها انتشلوا من مياه البحيرة عدة أشخاص.