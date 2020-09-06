خطوات بسيطة للتسجيل الجديد بمنصة مدرستي

استحوذت منصة مدرستي والتسجيل الجديد بها على اهتمام الكثيرون من الطلاب بالمملكة العربية السعودية وأولياء أمورهم، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث أطلقت وزارة التربية والتعلم تلك المنصة لمختلف المراحل التعليمية لتطبيق نظام التعليم عن بعد لحماية الطلاب والعاملين بمجال التعليم من الإصابة بفيروس كورونا والذي ينتشر بشكل كبير خلال التجمعات. خطوات بسيطة للتسجيل في منصة مدرستي . الدخول على منصة مدرستي من خلال موقعها الالكتروني. . يمكنك إدخال رقم الهوية ورقم الجوال ورمز التحقق. . التحقق من رقم الجوال ومن ثم استلام البيانات على نفس الرقم المدخل. . وفيما بعد يتم كتابة الإسم وكلمة السر الخاص بك. . وإدخال الرمز المرئي بدقة. Advertisements يذكر أن منصة مدرستي الالكترونية منصة تعليمية تقدم جميع الدروس لمختلف المراحل الدراسية بشكل مستمر، كما يتم التواصل بين الطلاب والمعلمين من خلال تلك المنصة، وكانت وزارة التعليم السعودية طالبت من جميع الطلاب والطالبات بجانب أولياء الأمور أن يسرعوا بالتسجيل ليتابعوا الحصص والدروس بشكل منظم. يتم التواصل بين الطلاب والمعلمين من خلال تلك المنصة، وكانتطالبت من جميع الطلاب والطالبات بجانب أولياء الأمور أن يسرعوا بالتسجيل ليتابعوا الحصص والدروس بشكل منظم. فيما قامت وزارة التربية والتعليم بالسعودية بتحديد مجموعة من الشروط لدخول الطالب في الصباح الي المنصة ومنها: . يجب أن يرتدي الطالب الزي الخاص بالمدرسة "يونيفورم"التابع له قبل الدخول مباشرة الي المنصة. .لابد للطالب بإحضار المقعد والمنضدة قبل الحضور. . من الضروري ترتيد النشيد الوطني السعودي قبل حضور الحصص.

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