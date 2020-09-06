رئيس وزراء الكويت يكشف الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد الصباح

قال رئيس وزراء الكويت، للتلفزيون الرسمي، إن صحة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح (91عاما) مستقرة وفي تحسن.
وقال الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء للتلفزيون هاتفيا "آخر تقريرمن الفريق الطبي الكويتي المرافق لصاحب السمو، الحمد لله صحة سموه مستقرة وفي تحسن، وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت"، وفق ما نقلت "رويترز".
وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.
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