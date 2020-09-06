تبادل اتهامات بين الهند والصين بشأن التوترات الحدودية

تبادلت الهند والصين الاتهامات بشأن التوترات عند حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وذلك عقب اجتماع هو الأعلى مستوى بينهما منذ اشتباك دام بين قواتهما في يونيو.

وبعد مشاركتهما في اجتماع دولي في موسكو، تبادل وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، ونظيره الصيني، ويه فينغ، الاتهامات بإثارة المواجهات.

وقال سينغ إنهما أجريا محادثات «صريحة» حول الخلاف والعلاقات المتوترة بين البلدين الأكثر كثافة سكانية في العالم.

وشهدت الحدود عدداً من المواجهات بين جنود البلدين منذ اشتباك منطقة لاداخ في 15 يونيو، الذي أسفر عن مقتل 20 جندياً. واعترفت الصين بتكبدها خسائر بشرية .