تبادل اتهامات بين الهند والصين بشأن التوترات الحدودية

وبعد مشاركتهما في اجتماع دولي في موسكو، تبادل وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، ونظيره الصيني، ويه فينغ، الاتهامات بإثارة المواجهات.
وقال سينغ إنهما أجريا محادثات «صريحة» حول الخلاف والعلاقات المتوترة بين البلدين الأكثر كثافة سكانية في العالم.
وشهدت الحدود عدداً من المواجهات بين جنود البلدين منذ اشتباك منطقة لاداخ في 15 يونيو، الذي أسفر عن مقتل 20 جندياً. واعترفت الصين بتكبدها خسائر بشرية .
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