إعلان الطوارئ في السودان لثلاثة أشهر

وأوضح البيان أنه تم اعتبار السودان «منطقة كوارث طبيعية»، كما تم «تشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار الخريف». ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، تصريحات وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ عن حجم الخسائر الناجمة عن الفيضانات.
وقالت الشيخ، بحسب سونا، إن الأضرار أسفرت عن «وفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل».
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