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إعلان الطوارئ في السودان لثلاثة أشهر

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أعلنت وزارة الداخلية السودانية في بيان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بسبب معدلات الأمطار والفيضانات القياسية هذا العام والتي أودت بنحو مئة شخص. وقالت الوزارة في البيان الذي نشرته على حسابها على موقع تويتر إنه بعد «تأكيد كل القراءات على تجاوز معدلات الفيضانات والأمطار هذا العام للأرقام القياسية، تم الإعلان عن حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر».

وأوضح البيان أنه تم اعتبار السودان «منطقة كوارث طبيعية»، كما تم «تشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار الخريف». ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، تصريحات وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ عن حجم الخسائر الناجمة عن الفيضانات.

وقالت الشيخ، بحسب سونا، إن الأضرار أسفرت عن «وفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل».


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