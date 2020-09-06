الغانمي يتعهد بنتائج إيجابية في ضبط الأسلحة

قائلا، في بيان صحفي، إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين، وضبط الأسلحة غير المرخصة ستكون لها نتائج إيجابية في الشارع العراقي. وعلى الصعيد نفسه، تمكنت قوات عراقية من اعتقال عدد من المتورطين بحيازة السلاح وضبط كميات كبيرة من الأسلحة في مناطق بشرقي بغداد.
وبينت مصادر أمنية أن القوات العراقية تمكنت خلال تفتيش مناطق الفضلية والحسينية والمعامل، شرقي بغداد، من اعتقال ثمانية أشخاص وقتل أحد الأشخاص فتح النار على القوات العراقية خلال عملية التفتيش، مشيرة إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة ومعدات تستخدم في التفجير. وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، إن «السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، وألّا يعبث أحد بأمن وسلامة المواطن والقانون»، مؤكدا أنه ستتم ملاحقة كل من يقوم بتهديد أمن المواطن.
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