الجيش اللبناني يوقف خلية إرهابية

ووفقا للبيان، أظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية، هو إرهابي هارب استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة «كفتون» التي وقعت بتاريخ 21 أغسطس الماضي.
عمليات استباقية
أشار البيان إلى أن استئصال هذه الخلية يأتي ضمن إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها، لافتا إلى أنه تم توقيف عناصر الخلية الإرهابية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع في تواريخ مختلفة.
وقال البيان إن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تمّ ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة.
ناج محتمل
وعلى صعيد آخر، يواصل عمال إنقاذ لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن ناج محتمل تحت أنقاض مبنى تدمر جراء الانفجار الذي وقع قبل شهر في مرفأ بيروت رغم أن «الأمل ضئيل»، وفق ما أفاد الدفاع المدني اللبناني.
ورصد فريق إنقاذ تشيلي وصل حديثاً إلى بيروت، عبر أجهزة حرارية متطورة، «نبضات قلب»، وفق ما قال مسؤولون محليون قبل أيام، تحت ركام مبنى في شارع مار مخايل، استدلّ كلب مدرّب برفقتهم إليه.
وقال مدير العمليات في الدفاع المدني اللبناني جورج أبو موسى لوكالة فرانس برس «عمليات البحث مستمرة منذ أول أمس، لكن الاحتمال ضئيل جداً»، مشيراً إلى أنه تم إنجاز الجزء الأكبر من العمل و»لم يظهر شيء حتى الآن».
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