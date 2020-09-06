صحة أمير الكويت في تحسّن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2020 11:50 مساءً

قال رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح للتلفزيون الرسمي، إن صحة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح مستقرة وفي تحسن.

وقال رئيس الوزراء للتلفزيون هاتفيا، “آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لصاحب السمو، الحمد لله صحة سموه مستقرة وفي تحسن، وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد ذكرت في تموز الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.