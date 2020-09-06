كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورونا.. تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ شهر مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بـ "تركيا"، اليوم السبت، عن تسجيل 56 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد في أعلى حصيلة يومية منذ 13 مايو الماضي.

وذكرت وزارة الصحة التركية، في إحصائية جديدة، أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى 6620 شخصا إثر رصد 56 وفاة جديدة.

وتشهد تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات ملحوظة للوفيات اليومية بالفيروس في البلاد، حيث سبق أن سجلت السلطات الصحية يوم 2 سبتمبر 45 حالة، وفي 3 سبتمبر 49، وفي 4 سبتمبر 53، وتعتبر حصيلة الوفيات المعلنة اليوم الأكبر منذ 13 مايو، حينما بلغ هذا المؤشر 58 حالة.

وأفادت وزارة الصحة التركية بارتفاع العدد العام للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1673 ليصل إلى مستوى 278228 حالة.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.