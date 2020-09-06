قلعة السراغنة.. مصرع شاب في ظروف غامضة خلال حصة رياضية

لقي شاب قاصر مصرعه اليوم السبت، بشكل مفاجئ، خلال حصة رياضية كان يقوم بها رفقة صديقين له بالطريق المدارية لحي النور بمدينة قلعة السراغنة.

وحسب مصادر محلية، فإن شاب يبلغ من العمر 17 سنة سقط أثناء خوضه حصة رياضية رفقة صديقين له ليفارق الحياة في ظروف غامضة بعين المكان .

وأضاف المصدر ذاته، أنه فور علمها بالخبر، استنفرت السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية بمكان الحادث حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي بقلعة السراغنة.

هدا وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث بناء على تعليمات النيابة العامة التي أمرت بإخضاع جثة القاصر لتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.