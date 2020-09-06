اعتقال مغربي سرق محلا تجاريا في برشلونة بمسدس “ألعاب” وقناع “أنونيموس”

اعتقلت المصالح الأمنية الاسبانية في برشلونة مهاجرا مغربيا، يبلغ من العمر 31 سنة، بتهمة سرقة محل تجاري يوم 31 غشت المنصرم.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية، بينها موقع “20 دقيقة”، إستنادا إلى بلاغ لمديرية الأمن بالجارة الشمالية للمغرب، أن السرقة تمت بمنطقة مارتوريل الكتالونية، وأن المتهم المغربي استعمل مسدسا مزورا “لعبة” فضلا عن قناع “أنونيموس”.
وأوضح المصدر ذاته أن مراجعة كاميرات المراقبة من طرف رجال الأمن جعلهم يدركون أن اللص لديه طريقة خاصة في المشي، فضلا عن حركية محدودة لذراعه، مبرزا في السياق ذاته أن أحد أفراد الشرطة عاين، بعدها بأيام، رجلا في الشارع بنفس المواصفات ليتم توقيفه وتنطلق معها التحريات، التي أكدت أنه المتهم بعملية السرقة، خصوصا أنه لديه 5 سوابق في الإجرام، يضيف المصدر ذاته.
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