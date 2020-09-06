شكرا لقرائتكم خبر عن «موت مباشر».. «فيسبوك» يمنع بث اللحظات الأخيرة لفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

حجب موقع فيسبوك ناشطا فرنسيا مدافعا عن القتل الرحيم من بث لحظات موته على الهواء مباشرة.

وقال آلان كوك، الذي يعاني منذ 34 عاما من مرض نادر وغير قابل للشفاء، إنه سيجد طريقة أخرى لبث وفاته.

وتوقف كوك عن تناول الطعام والشراب والدواء، وقال إنه يريد بث لحظات وفاته للمساعدة في إقناع السلطات الفرنسية برفع الحظر المفروض على الانتحار بمساعدة الأطباء.

وقال فيسبوك في بيان: "رغم احترامنا لقرار آلان لفت الانتباه إلى هذه القضية المهمة، فإننا نمنع البث المباشر على حسابه بناء على نصيحة الخبراء بأن تصوير محاولات الانتحار ربما يؤدي إلى زيادة (وقائع) إيذاء النفس والترويج لها".

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وبعد أن حجب فيسبوك البث، قال كوك إن وسيلة جديدة للبث سيجري إعدادها في غضون 24 ساعة.

كان كوك قد كتب إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطلب منه السماح للأطباء الأخصائيين بالمساعدة في وفاته.

ورد ماكرون قائلا إن هذا غير مسموح به بموجب القانون الفرنسي.