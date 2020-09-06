شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة بالمركز المصرى تكشف اتهام شباب الإخوان لإبراهيم منير باختلاسات مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت تقى النجار، الباحثة بمركز المصرى للفكر والدراسات والاستراتيجية، إن اختيار قيادات جماعة الإخوان لأمين التنظيم الدولى للجماعة ليقود التنظيم خلال الفترة الراهنة، ويصبح قائما بأعمال مرشد الإخوان بديلا لمحمود عزت الذى تم إلقاء القبض عليه أزاد من حالة الصراع داخل الإخوان.

وأضافت الباحثة بمركز المصرى للفكر والدراسات والاستراتيجية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن شباب الإخوان يرفضون تماما اختيار إبراهيم منير قائما بأعمال مرشد للإخوان، لرفضهم لسياسة إبراهيم منير واتهامه في قضايا تزوير واختلاسات مالية عديدة داخل الجماعة.

ولفتت الباحثة بمركز المصرى للفكر والدراسات والاستراتيجية إلى أن شباب الإخوان سيفضحون إبراهيم منير وسيواصلون رفضهم لاختيار لقيادة الجماعة، موضحا أن الصراعات ستتزايد داخل التنظيم بعد خطوة اختيار "منير" لقيادة الإخوان، وستتزايد معها حالات الانشقاقات.