شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار إبراهيم منير مرشدا للإخوان يفضح الجماعة الإرهابية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربة موجعة تلقتها جماعة الإخوان الإرهابية بعد القبض على ثعلب التنظيم محمود عزت، فبعد مرور أيام قليلة على سقوط العقل المدبر والأب الروحي للعنف بالجماعة تم تعيين إبراهيم منير مرشدا عاما لتبدو الجماعة، وكأنها متماسكة ولديها خطط بديلة، ولكن الأمر في حقيقته على عكس ذلك. باختيار إبراهيم منير تجاوزت الجماعة تقاليدها، فلأول مرة يتم اختيار المرشد وهو خارج مصر، باعتبارها دولة المنشأ أو الميلاد، بالإضافة لآلية الاختيار التي لم تأت عبر قيام مجلس شورى الجماعة بانتخاب مرشدهم ما يعنى أن مبدأ "الولاية للمرشد" و"السمع والطاعة" قد غابا عن الاختيار وهو ما فضحه رفض تيار كبير داخل الجماعة الإرهابية وتمرده على قرار اختيار المرشد العام الجديد. Advertisements وإلى المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختيار إبراهيم منير مرشدا للإخوان يفضح الجماعة الإرهابية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.