مدافع “الأسود” يستهل مشواره مع سبورتينغ لشبونة بهدف في مرمى بلد الوليد

استهل الدولي المغربي زهير فضال، الوافد الجديد على فريق سبورتينغ لشبونة، مشواره مع العملاق البرتغالي بالمشاركة كرسمي في المباراة الودية أمام فريق بلد الوليد الاسباني.

وسجل فضال هدف التعادل لفريقه خلال المباراة الودية بعدما كان منهزما بهدف دون مقابل، قبل أن يوقع زميله هدف الفوز في أول ظهور لمدافع المنتخب مع فريقه الجديد.

وتعاقد فضال مع سبورتينغ لشبونة خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من فريق ريال بيتيس الاسباني بعد مفاوضات ماراثونية.